الطقس ودرجات الحرارة غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحو بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:29 المد الثاني عند الساعة 01:42 والجزر الأول عند الساعة 19:31 والثاني عند الساعة 29:08.

أما في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 27: 10 والمد الثاني عند الساعة 27:22 والجزر الاول عند الساعة 31: 16 والثاني عند الساعة 04:41 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 30 70 10

دبي 44 32 65 15

الشارقة 42 28 70 15

عجمان 43 32 70 15

أم القيوين 42 26 75 10

رأس الخيمة 42 27 75 10

الفجيرة 39 30 85 15

العين 46 31 40 10

ليوا 46 27 85 10

الرويس 43 28 80 15

السلع 42 29 75 25

دلما 41 31 80 35

طنب الكبرى 40 32 80 40

طنب الصغرى 40 32 80 40

أبو موسى 39 32 80 40