«التطبيب عن بُعد» لمرضى السكري

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

كشف عبد الله جمعة مدير الشؤون الإدارية في مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة في دبي لـ«البيان»: أن مركز دبي للسكري بدأ في استخدام تقنية التطبيب عن بعد لمتابعة عدد من مرضى السكري ومعالجتهم عن بعد، وذلك من خلال توفير بيانات دقيقة لجهاز يتصل بنظام السجل الطبي للمريض في المركز، ويستطيع المستخدم فحص معدل السكري في دمه من خلال الجهاز الذي سيحدد له الجرعة اللازمة من الأنسولين، وتسجيل الوقت لنتائج الفحوصات والكميات، التي حقن المريض بها نفسه، ومشاركة هذه المعلومات مع السجل الرسمي، لافتاً إلى أن تقنية التطبيب عن بعد، أسهمت في سيطرة معظم المرضى على نسبة الجلوكوز في الدم، خاصة أنها تبقي المرضى ممن لديهم مستويات متفاوتة بنسبة السكر في الدم، في تواصل مستمر مع أطبائهم في المركز.

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ــ «دبي للسكري» يبدأ «التطبيب عن بعد»