«دبي للسكري» يبدأ «التطبيب عن بعد»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشف عبد الله جمعة مدير الشؤون الإدارية في مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة في دبي لـ«البيان»: «إن مركز دبي للسكري بدأ في استخدام تقنية التطبيب عن بعد لمتابعة عدد من مرضى السكري ومعالجتهم عن بعد، وذلك من خلال توفير بيانات دقيقة لجهاز يتصل بنظام السجل الطبي للمريض في المركز، ويستطيع المستخدم فحص معدل السكري في دمه من خلال الجهاز الذي سيحدد له الجرعة اللازمة من الأنسولين، وتسجيل الوقت لنتائج الفحوصات والكميات، التي حقن المريض بها نفسه، ومشاركة هذه المعلومات مع السجل الرسمي، لافتاً إلى أن تقنية التطبيب عن بعد، أسهمت في سيطرة معظم المرضى على نسبة الجلوكوز في الدم، خاصة أنها تبقي المرضى ممن لديهم مستويات متفاوتة بنسبة السكر في الدم، في تواصل مستمر مع أطبائهم في المركز.

مضاعفات

وقال عبد الله جمعة: «إن عدد المرضى المسجلين في المركز وصل لأكثر من 10 آلاف مريض من مختلف الأعمار والجنسيات. وجميع المرضى المسجلين في المركز تمكنوا من السيطرة على نسبة الجلوكوز بالدم وبالتالي تجنيبهم مضاعفات المرض».

وأوضح: «إن هناك عدداً من المشروعات والتوسعات الجديدة التي يعتزم المركز تطبيقها تشمل: «التوسعة الداخلية في تخصصات الأعصاب والكلى والعيون، وتوسعة الصالة الرياضية، وتحديث ونقل عيادتين للقدم، وإضافة عيادتين جديدتين، إضافة إلى توسعة عيادة الأطفال وتوسعة الصيدلية، خاصة أن مرضى السكري أكثر عرضة من غيرهم للقدم السكري، والتي قد تؤدي في حال إهمالها وعدم علاجها من البداية إلى البتر، لافتاً إلى أن عيادة القدم السكرية في المركز تعد الأولى من نوعها في القطاع الحكومي.

وقال إن المركز يقدم خدمات متكاملة، وحلول وقائية وتشخيصية وعلاجية متطورة وفقاً لأفضل البروتوكولات والممارسات العالمية مع التركيز على فلسفة تمكين المرضى من خلال التثقيف الصحي وتأهيلهم للتحكم بالمرض وضبط مستويات السكر في الدم ليتمكنوا من التعايش معه دون مضاعفات سلبية.

وبين: «إن المركز يتضمن وحدة متخصصة لفحص شبكية العين، ووحدة للعناية بالقدم لمرضى السكري وعيادة متخصصة للأطفال المصابين بالسكري تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وصيدلية خاصة بمرضى السكري لتسهيل حصولهم على الأدوية من المكان نفسه، إضافة إلى المطبخ التحضيري الذي يتم من خلاله تدريب المرضى حول إعداد وجبات صحية مخصصة لحالتهم الصحية، بهدف رفع التوعية الغذائية للمرضى».

وأشار إلى أن مركز دبي للسكري حصل على اعتماد من قبل الاتحاد العالمي للسكري كونه مركزاً تميز في رعاية المرضى ليكون بهذا الإنجاز أول مركز يحصل على هذا الاعتراف الدولي على مستوى المنطقة، إضافة للاعتماد الدولي من قبل اللجنة الدولية المشتركة «جي سي أي».

وأكد أن تحقيق هذه الاعترافات يعكس الثقة العالمية بمستوى الخدمات الصحية المتميزة في إمارة دبي، في الوقت الذي يدخل فيه القطاع الصحي بدبي مرحلة جديدة تجسد تغييراً شاملاً في مفهوم الخدمات الصحية بعد الخطوات المتسارعة، التي اتخذتها هيئة الصحة بدبي لتحقيق رؤيتها واستراتيجيتها المستقبلية للأعوام 2016 -2021،والدخول ببرامج مسرعات دبي المستقبل لزيادة القدرات التنافسية للمنظومة الصحية بدبي.