سيارات التاكسي بـ«كبسة زر» في دبي

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروعها المشترك مع شركة كريم، المتمثل بشركة هلا، الذي يتيح للمتعاملين الحصول على مركبات الأجرة بكبسة زر على مستوى إمارة دبي، حيث يبلغ عدد مركبات الأجرة في المرحلة الأولى 5500 مركبة.

وقال أحمد هاشم بهروزيان: «إن تأسيس الشراكة مع كريم للحجز الإلكتروني تم على مراحل عدة، أولها كان في ديسمبر 2018 بحضور مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ومسؤولي شركة كريم، وفي يوليو الماضي من العام الجاري تم إطلاق العلامة التجارية للشراكة مع شركة كريم تحت مسمى «هلا»، وبعد ذلك تم التشغيل التجريبي لخدمة الحجز الإلكتروني لـ2000 مركبة أجرة في دبي للمتعاملين عبر التطبيق الذكي لشركة كريم، والآن سوف يكون التشغيل الرسمي على 5500 مركبة أجرة».

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