مركبة أجرة بكسبة زر في دبي

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروعها المشترك مع شركة كريم، والمتمثل بشركة هلا، والذي يتيح للمتعاملين الحصول على مركبات الأجرة بكبسة زر على مستوى إمارة دبي، حيث يبلغ عدد مركبات الأجرة في المرحلة الأولى 5500 مركبة.

وقال أحمد هاشم بهروزيان: «إن تأسيس الشراكة مع شركة كريم للحجز الإلكتروني تم على مراحل عدة، أولها كان في ديسمبر 2018 بحضور مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ومسؤولي شركة كريم، وفي يوليو الماضي من العام الجاري تم إطلاق العلامة التجارية للشراكة مع شركة كريم تحت مسمى «هلا»، وإنه بعد ذلك تم التشغيل التجريبي لخدمة الحجز الإلكتروني لـ 2000 مركبة أجرة في دبي للمتعاملين عبر التطبيق الذكي لشركة كريم، والآن سوف يكون التشغيل الرسمي على 5500 مركبة أجرة».

وأوضح: «إنه تم توقيع عقود بين «هلا» وشركات الامتياز لمركبات الأجرة في دبي وعددها 7 شركات لتنفيذ مرحلة التشغيل التجريبي، مشيراً إلى أنه تم ربط نظام الحجز الإلكتروني لشركة كريم مع أنظمة هيئة الطرق والمواصلات في دبي ذات الصلة بإدارة مركبات الأجرة، إلى جانب تدريب السائقين على كيفية تلقي طلبات الحجز الإلكتروني من المتعاملين، كما تم تعريفهم بالمفاهيم الجديدة ذات العلاقة بهذه الخدمة كونها خدمة متطورة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في فندق فيرمونت دبي بحضور أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، وباسل النحلاوي، المدير العام لمنطقة الخليج وباكستان في شركة كريم، وكليمينس دوتيرتر، الرئيس التنفيذي لشركة «هلا»، وإبراهيم الحداد مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بالهيئة عضو مجلس إدارة شركة هلا، وعادل شاكري مدير إدارة التخطيط وإدارة الأعمال بالهيئة.

سهولة وتكامل

وأكد بهروزيان: «إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعتز بالإطلاق الرسمي لشركة «هلا»، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتوجهات وطموحات حكومة دبي الرشيدة في التحول الرقمي في جميع الخدمات، وخاصة في مجال التنقل في إمارة دبي، موضحاً أن الهدف من الشراكة مع شركة كريم هو تطـــوير قطـــاع مركبات الأجرة في دبي، من حيث سهولة الحصول على المركبات عبر حجزها إلكترونياً، ما يساعد الهيئة على تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة.

ومن جانبه، قال باسل النحلاوي: «إن الإطلاق الرسمي لشركة هلا، الذي يشكل محطة مهمة في هذه الصناعة التي تتضافر فيها جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير تقنيات الحجز الإلكتروني في جميع مركبات الأجرة، وبالتالي سيكون بمقدور المقيمين والزوار في دبي التعرف إلى مركبة تاكسي دبي الأقرب إليهم والمتاحة للحجز، علاوة على معرفة التعرفة والمدة التقريبية للرحلة قبل حجز المركبة».

تعرفة

تتراوح تعرفة فتح الخط في مركبات تاكسي دبي من 8 دراهم في الأوقات العادية، إلى 9 دراهم أثناء الليل، و12 درهماً في ساعات الذروة، وتكثف «هلا» جهودها للارتقاء بحجم أسطولها المشمول بتطبيق كريم ليصل إلى 5500 مركبة بحلول منتصف سبتمبر المقبل، وهذا ما يشكل نحو 50% من إجمالي أسطول تاكسي دبي.