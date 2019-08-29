توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

يحدث المد الأول عند الساعة 13:59 عند الساعة 00:55

الجزر الأول عند الساعة 18:43 الثاني عند الساعة 54:07

يحدث المد الأول عند الساعة 48: 09والمد الثاني عند الساعة 29:21

الجزر الاول عند الساعة 47: 15الثاني عند الساعة 03:56

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 46 32 65 10

دبي 45 33 70 15

الشارقة 44 28 65 15

عجمان 43 30 60 15

أم القيوين 42 29 60 10

رأس الخيمة 43 28 65 10

الفجيرة 43 30 85 15

العين 45 32 35 09

ليوا 46 28 70 10

الرويس 43 29 75 15

السلع 44 28 70 15

دلما 41 32 85 20

طنب الكبرى 40 33 80 40

طنب الصغرى 40 33 80 40

أبو موسى 39 32 80 40