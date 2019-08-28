فيديو..ماذا سيحمل هزاع المنصوري معه للفضاء؟

المصدر: البيان الالكتروني

يستعد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 من سبتمبر المقبل، وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء، عن تفاصيل مهمة إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء مجموعة من التجارب العلمية، حيث سينفذ المنصوري 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية منها الروسية روسكوسموس، ووكالة الفضاء الأوروبية "إيسا".

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيحمل المنصوري الذي يسافر للفضاء على متن رحلة لمركبة "سايوز إم سي 15" الروسية من محطة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان؟

فقد كشفت "روسيا اليوم" ان المنصوري سيحمل معه عشرة كيلوغرامات تتضمن "نسخة من القرآن الكريم، مع صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وكتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصور عائلية وهدايا تذكارية، و30 بذرة لشجرة الغاف.