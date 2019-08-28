توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:29 عند الساعة 00:06 والجزر الأول عند الساعة 17:51 الثاني عند الساعة 19:07.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 09: 09 والمد الثاني عند الساعة 31:20 والجزر الاول عند الساعة 00: 15الثاني عند الساعة 03:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 46 31 35 10

دبي 45 32 45 10

الشارقة 44 28 50 15

عجمان 42 31 55 15

أم القيوين 41 28 55 15

رأس الخيمة 40 29 55 10

الفجيرة 43 30 85 15

العين 45 32 35 10

ليوا 45 29 65 10

الرويس 45 29 85 15

السلع 44 28 85 15

دلما 40 31 80 35

طنب الكبرى 39 30 80 40

طنب الصغرى 39 30 80 40

أبو موسى 39 30 80 40