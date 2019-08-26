توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً، ورطب ليلاً وصباح بعد غد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ ان حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:20 عند الساعة 22:14 والجزر الأول عند الساعة 15:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:02 ..فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والمد الثاني عند الساعة 08:28 والجزر الاول عند الساعة 13:11 الثاني عند الساعة 01:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 80 25

دبي 42 33 85 25

الشارقة 41 29 85 20

عجمان 38 31 85 25

أم القيوين 40 28 85 25

رأس الخيمة 37 29 85 25

الفجيرة 38 30 85 35

العين 45 30 50 15

ليوا 45 29 85 20

الرويس 43 30 90 25

السلع 40 31 90 25

دلما 38 32 80 25

طنب الكبرى 39 30 80 40

طنب الصغرى 39 30 80 40

أبو موسى 39 30 80 40