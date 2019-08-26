3730 خدمة توفرها حكومة الإمارات عبر الإنترنت

المصدر: أبوظبي ـ وام

بلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي وفرتها حكومة الإمارات نحو 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت، وذلك من خلال البوابة الرسمية للدولة في خطوة تعكس مدى التطور الذي أحرزته الدولة في مجال الحكومة الذكية، الأمر الذي أسهم في تصدرها مركزاً متقدماً على مستوى العالم في هذا المجال.

وعلى مستوى الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداماً لعام 2018 فقد بلغ عدد المخالفات المرورية التي جرى إنجاز دفعها إلكترونياً 4,936,040 معاملة، في حين تم تجديد تصريح وعقد عمل/‏ تصريح عمل مهمة من خارج الدولة 1.381.095 معاملة.

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