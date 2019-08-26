3730 خدمة اتحادية ومحلية توفرها حكومة الإمارات عبر الإنترنت

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي وفرتها حكومة الإمارات حوالي 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت، وذلك من خلال البوابة الرسمية للدولة في خطوة تعكس مدى التطور الذي أحرزته الدولة في مجال الحكومة الذكية الأمر الذي أسهم في تصدرها مركزاً متقدماً على مستوى العالم في هذا المجال.

وعلى مستوى الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداماً لعام 2018 فقد بلغ عدد المخالفات المرورية التي جرى إنجاز دفعها إلكترونياً 4,936,040 معاملة في حين تم تجديد تصريح وعقد عمل/‏ تصريح عمل مهمة من خارج الدولة 1.381.095 معاملة ووصل عدد ملكيات المركبات التي تم تجديدها 987.194 معاملة أما المبالغ المستحقة التي دفعت للكهرباء والمياه فقد بلغ عددها 964.381 معاملة فيما تم تجديد 751.762 بطاقة هوية.

وشكل العام 2013 نقطة تحول مهمة في دولة الإمارات لجهة تطبيق الخدمات الذكية بعدما تم إطلاق مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور بسرعة كبيرة وعلى نحو يواكب التطورات التي شهدها العالم.

وتشمل قائمة الخدمات الإلكترونية للقطاعات الرئيسية في دولة الإمارات وفقاً للإحصائيات التي تصدرها البوابة الرسمية للحكومة الاتحادية 16 قطاعاً وقد خصص كل منها روابط إلكترونية توفر بموجبها كل الخدمات للعملاء.

وتضم قائمة القطاعات خدمات إلكترونية في الرعاية الصحية - وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإضافة إلى خدمات التعليم - وزارة التربية والتعليم وخدمات وزارة تنمية المجتمع وخدمات إلكترونية في شؤون العاملين - وزارة الموارد البشرية والتوطين وخدمات موظفي الحكومة الاتحادية -الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

كما شملت القطاعات خدمات إلكترونية في الشؤون المالية - وزارة المالية وأخرى خاصة بخدمات الأعمال والشركات - وزارة الاقتصاد وخدمات إلكترونية للضرائب - الهيئة الاتحادية للضرائب وشؤون البيئة - وزارة التغير المناخي والبيئة وخدمات إلكترونية في مجال الطاقة والصناعة - وزارة الطاقة والصناعة.

من جانبها، وفرت وزارة الداخلية كل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمجال المرور وترخيص المركبات والأمن الجنائي والمنشآت العقابية والإصلاحية والدفاع المدني إضافة إلى خدمات إلكترونية متعلقة بالفيز وتأشيرات الدخول والإقامة - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وخدمات إلكترونية للمواطنين المسافرين والموجودين خارج الدولة - وزارة الخارجية والتعاون الدولي.