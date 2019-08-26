«كهرباء دبي» و«هواوي» تتعاونان في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي قمة استراتيجية مع شركة «هواوي» الصينية، هدفت لتعميق أطر التعاون، وتبادل أفضل الحلول والتجارب في مجال الابتكار والتقنيات والشبكات الذكية والتحول الرقمي والأتمتة والمنصات السحابية.

وشهدت القمة إطلاق مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي، حيث ستعمل الهيئة و«هواوي» من خلاله على استحداث، وتطوير، وتطبيق خدمات رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للمنطقة، كما تم إطلاق برنامج التدريب والتطوير لموظفي الهيئة في مختلف المجالات التقنية المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.

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