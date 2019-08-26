«كهرباء دبي» و«هواوي» تتعاونان في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي قمة استراتيجية مع شركة «هواوي» الصينية، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتشارلز يانغ، رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط.

وهدفت القمة الاستراتيجية إلى تعميق أطر التعاون بين الطرفين في مجالات الاستثمار، وتبادل أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية في مجال الابتكار والتقنيات الإحلالية والشبكات الذكية والتحول الرقمي والأتمتة والمنصات السحابية والذكاء الاصطناعي.

وشهدت القمة الاستراتيجية إطلاق مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي، حيث ستعمل الهيئة و«هواوي» من خلاله على استحداث، وتطوير، وتطبيق خدمات رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط، كما تم إطلاق برنامج التدريب والتطوير لموظفي الهيئة في مختلف المجالات التقنية المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية. وأكد الطرفان حرصهما على تعزيز التعاون بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكل من الهيئة وشركة «هواوي»، والتي تشمل تطوير خدمات رقمية مشتركة، والتسويق المشترك للخدمات الرقمية في دولة الإمارات وحول العالم، وتعزيز الاستفادة منها.

شراكة استراتيجية

وأكد سعيد الطاير أن الهيئة تربطها شراكة استراتيجية مع شركة «هواوي» العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أثمرت عن العديد من الخطوات المهمة الداعمة لجهود الهيئة الرامية إلى تحقيق الرؤى والاستراتيجيات الحكومية الواعدة مثل مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وذلك في سبيل تحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بأكمله، وإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي.

محاور «ديوا الرقمية»

وأشار الطاير إلى أن المبادرة ستشمل عدة محاور: المحور الأول (الطاقة الشمسية) الذي يتمثل في إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في دبي. ومن أبرز مشروعات الهيئة في هذا الإطار مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 والذي بدورة سيدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى إنتاج 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة. المحور الثاني (تخزين الطاقة) وتسعى «ديوا الرقمية» عبره إلى تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة.

توسيع

وسيجعل المحور الثالث (الذكاء الاصطناعي) دبي أول مدينة تقوم بتوفير خدماتها من الكهرباء والمياه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسيقوم هذا المحور تحت اسم «رمّاس»، بتوسيع نطاق استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي لتشمل جميع العمليات التشغيلية، حيث ستقوم الهيئة باعتماد أجهزة وخدمات ذاتية التعلم لتعزز تجربة المتعاملين، ودعم خدمات الموظفين، وتحسين الإنتاجية، بما في ذلك تحسين العمليات الرئيسية للشبكة. وسيتم تنفيذ مشروع «رمّاس» من خلال ثلاث مبادرات فرعية هي: الذكاء الاصطناعي للمتعاملين، والذكاء الاصطناعي للموظفين، والذكاء الاصطناعي للأنظمة.

تقدم هائل

وقال تشارلز يانغ، رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط: على مدار العقود القليلة الماضية، حققت دبي تقدماً هائلاً لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى كونها واحدة من أكثر مدن العالم إلهاماً ونجاحاً وجاذبية، ويعود الفضل في ذلك إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وفي الوقت ذاته، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من الإنجازات محلياً وعالمياً في إطار رؤية سعيد محمد الطاير، فعلى سبيل المثال، جاءت الإمارات ، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، في المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي.

منصة

توفر «كهرباء دبي» «رمّاس» حالياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال منصة «واتساب بزنس»، حيث تعد أول جهة حكومية في الدولة توثق حسابها عبر المنصة، وموقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيقها الذكي عبر منصتي «آي. أو. إس» و«أندرويد»، وكذلك على حساب الهيئة على موقع فيسبوك.