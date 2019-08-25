توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً شرقاً، قد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:18الثاني عند الساعة 21:01.

الجزر الأول عند الساعة 12:39 والجزر الثاني عند الساعة 05:16.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:03 والمد الثاني عند الساعة 07:44.

الجزر الاول عند الساعة 12:02 الثاني عند الساعة 00:33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 32 50 10

دبي 43 32 50 15

الشارقة 42 28 55 15

عجمان 43 30 50 15

أم القيوين 43 30 55 15

رأس الخيمة 43 26 50 15

الفجيرة 38 30 80 35

العين 44 32 35 10

ليوا 46 30 40 10

الرويس 43 30 75 15

السلع 43 30 60 15

دلما 43 31 80 15

طنب الكبرى 40 30 75 40

طنب الصغرى 40 30 75 40

أبو موسى 40 30 75 40