بيان مهم من سفارة الإمارات في كوالالمبور

المصدر: البيان الالكتروني

دعت سفارة الإمارات في كوالالمبور مواطني الدولة المتواجدين والمسافرين على الناقلات الجوية الوطنية في ماليزيا وبخاصة المغادرون خلال هذه الفترة من مطار كوالالمبور، التواجد في المطار قبل أربع ساعات من توقيت الرحلة تفادياً لعطل محتمل في أنظمة مطار كوالالمبور الدولي KLIA والخاصة بمغادرة المسافرين، حتى يتسنى ترتيب إجراءات المغادرة في الوقت المحدد.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" تدعو سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كوالالمبور مواطنيها ومسافريها على الناقلات الجوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في ماليزيا، وعلى وجه الخصوص المغادرين خلال هذه الفترة من مطار كوالالمبور، الحرص على التواجد في المطار قبل اربعة ساعات من توقيت الرحلة، وذلك تفاديا لعطل محتمل في انظمة مطار كوالالمبور الدولي KLIA والخاصة بمغادرة المسافرين، حتى يتسنى للمسافرين الترتيب لإجراءات المغادرة في الوقت المحدد.

وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم السبت الموافق 24/08/2019 وحتى يتم الإعلان عن معالجة الخلل."