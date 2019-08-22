توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق وتتكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً ويحتمل أن تمتد على بعض المناطق الداخلية من الدولة بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً مع السحب.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 42 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:48 والثاني عند الساعة 56:05 والجزر الأول عند الساعة 10:40 والجزر الثاني عند الساعة 00:37 ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:42 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الاول عند الساعة 07:47 الثاني عند الساعة 21:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 31 75 20

دبي 42 30 80 25

الشارقة 40 29 80 25

عجمان 41 30 75 25

أم القيوين 42 31 80 30

رأس الخيمة 42 29 85 30

الفجيرة 35 31 80 50

العين 42 29 65 15

ليوا 44 28 80 15

الرويس 41 30 85 25

السلع 42 29 85 30

دلما 38 30 85 40

طنب الكبرى 38 31 80 50

طنب الصغرى 38 31 80 50

أبوموسى 38 33 85 50