«دم الحبل السري».. يعيد 20 مريضاً لحياتهم الطبيعية

لا شيء أعظم من إعادة الأمل بالحياة الطبيعية..هذا ما حققته حملة «كنز الحياة»، التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي بداية العام الجاري وتستمر حتى نهاية العام، التي نجحت في رفع نسبة الوعي لدى الأمهات والمقبلات على الزواج حول أهمية تخزين دم الحبل السري، الذي استفاد منه لغاية الآن 20 مريضاً.

وقالت فاطمة الهاشمي رئيسة وحدة الإدارة وباحثة إكلينيكية بمركز دبي لدم الحبل السري التابع للهيئة لـ «البيان»: «تم تنظيم حملات توعوية ومحاضرات تعريفية بأهمية دم الحبل السري وتستهدف رفع نسبة الإقبال على عملية التخزين بما يقارب 70%».

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