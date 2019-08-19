توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.. والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:25 والثاني عند الساعة 03:44 والجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 21:55.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والمد الثاني عند الساعة 00:58 والجزر الأول عند الساعة 18:52 و الثاني عند الساعة 06:31.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 30 85 20

دبي 44 27 70 30

الشارقة 43 28 75 30

عجمان 41 26 80 35

أم القيوين 42 30 80 45

رأس الخيمة 41 30 80 35

الفجيرة 33 29 85 55

العين 41 30 60 15

ليوا 45 32 45 15

الرويس 45 31 90 15

السلع 43 32 90 30

دلما 42 31 90 30

طنب الكبرى 34 32 85 35

طنب الصغرى 34 32 85 35

أبو موسى 34 32 85 35