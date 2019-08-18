طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية جنوباً وشرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار، ورطب ليلاً وصباح بعد غد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار والأتربة مع تواجد السحب الركامية نهاراً.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:59 والثاني عند الساعة 03:13 والجزر الأول عند الساعة 09:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:17 ..فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:57 والمد الثاني عند الساعة 00:14 والجزر الاول عند الساعة 18:19 الثاني عند الساعة 06:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 33 75 20

دبي 44 34 50 15

الشارقة 45 31 55 20

عجمان 44 33 75 20

أم القيوين 43 30 70 20

رأس الخيمة 40 31 80 30

الفجيرة 35 31 80 50

العين 44 33 45 15

ليوا 44 31 85 25

الرويس 40 30 85 25

السلع 40 30 85 20

دلما 41 32 85 25

طنب الكبرى 39 32 75 35

طنب الصغرى 39 32 75 35

أبوموسى 39 32 75 35