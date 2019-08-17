توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الغد الباكر ويحتمل تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار. حركة الرياح: شمالية غربية - جنوبية شرقية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:33 الثاني عند الساعة 02:43 الجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:41

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 23:32 الجزر الاول عند الساعة 17:49والجزر الثاني عند الساعة 05:35

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 33 85 15

دبي 43 32 75 15

الشارقة 43 31 75 20

عجمان 44 32 75 15

أم القيوين 43 31 75 20

رأس الخيمة 44 30 70 30

الفجيرة 38 30 85 35

العين 45 32 50 15

ليوا 45 31 95 15

الرويس 41 30 90 20

السلع 42 30 85 20

دلما 40 33 85 25

طنب الكبرى 40 33 75 35

طنب الصغرى 40 33 75 35

أبو موسى 40 33 75