طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون أجواء الطقس خلال الأيام القادمة صحوة إلى غائمة جزئيا ومغبرة أحيانا مع احتمال تشكل الضباب وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غربا.

ويكون الطقس اليوم "الجمعة" رطبا غربا ويحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شرقا وجنوبا..الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. وموج البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم "السبت" تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ومغبرة أحيانا.. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا خاصة غربا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. وموج البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم "الأحد" يكون الطقس رطبا ويحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا خاصة غربا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غربا.. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون موج البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتستمر الأجواء يوم "الاثنين" رطبة غربا ويحتمل تشكل ضباب خفيف صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر.. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. وموج البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم "الثلاثاء" رطبا ويحتمل تشكل ضباب خفيف صباحا غربا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق خاصة جنوبا بعد الظهر..الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.. ويكون موج البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.