توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً على بعض المناطق ومغبر أحياناً شرقاً، ورطب ليلاً وصباح السبت غرباً، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.. وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

وذكر المركز - في بيانه اليومي -اليومية ان الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط أيضا وسيحدث المد الأول في الخليج العربي عند الساعة 14:47 والمد الثاني عند الساعة 01:41 والجزر الأول عند الساعة 08:15 والجزر الثاني عند الساعة 19:29..فيما سيحدث المد الأول في بحر عمان عند الساعة 10:48 والمد الثاني عند الساعة 22:11 و الجزر الاول عند الساعة 16:51والجزر الثاني عند الساعة 04:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 48 33 70 20

دبي 47 30 80 20

الشارقة 46 31 80 20

عجمان 45 33 80 25

أم القيوين 45 32 75 20

رأس الخيمة 46 31 80 25

الفجيرة 36 29 85 25

العين 44 31 55 15

ليوا 47 29 95 15

الرويس 46 32 85 15

السلع 46 32 85 15

دلما 40 33 85 15

طنب الكبرى 41 33 75 35

طنب الصغرى 41 33 75 35

أبو موسى 41 33 75 35