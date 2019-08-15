176 دولة تعفي حاملى الجواز الإماراتي من التأشيرة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة، وام

ارتفع عدد الدول التي تمكن حاملي الجواز الإماراتي العادي من الدخول دون تأشيرة مسبقة لـ 176 دولة عالمياً، وذلك بعد إعلان جنوب أفريقيا أمس، إعفاء مواطني الدولة من حملة جوازات السفر من تأشيرة السفر المسبقة، على أن يبدأ تنفيذ قرار الإعفاء اعتباراً من اليوم ( الخميس).

وعزز جواز السفر الإماراتي مجدداً صدارته ضمن الأقوى عالمياً، والأكثر نفوذاً بعد إضافة نقطة جديدة للإعفاء من التأشيرة.

وارتفع عدد الدول التي تعفي حاملي جواز السفر الإماراتي من التأشيرة المسبقة إلى 117 دولة و59 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الإنترنت، وذلك بعد تحديث مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي لينخفض في الوقت نفسه عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 22 دولة من أصل 198 دولة.

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