الجواز الإماراتي إلى 176 دولة بدون تأشيرة مسبقة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة:

أكد الجواز الإماراتي مجددا صدارته في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم وأكثرها نفوزاً بعد إضافة نقطة جديدة للإعفاء من التأشيرة ليرتفع عدد الدول التي تمكن حاملي الجواز الإماراتي العادي من دخول 176 دولة حول العالم بدون تأشيرة مسبقة.

وحصل جواز سفر الإمارات مؤخراً على الإعفاء من تأشيرة الدخول من جمهورية جنوب أفريقيا ليرتفع عدد الدول التي تعفي حاملي جواز سفر الامارات من التأشيرة المسبقة إلى 117 دولة و59 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول أوعبر الانترنت، وذلك بعد تحديث مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي لينخفض في نفس الوقت عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 22 دولة من أصل 198 دولة حول العالم أي ما يعادل 11% فقط.

ومن المقرر أن يحدّث مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، قوائم جوازات السفر الأكثر نفوزا « اليوم » حيث سيحتاج جواز سفر الإمارات إلى تأشيرة مسبقة من 22 دولة فقط حول العالم أي حوالي 11% من الدول وهي: أفغانستان والجزائر وبوتان وبليز والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وأريتريا وغانا والعراق وجاميكا وكيريباتي وليبيا وبورما وناميبيا وكوريا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة وبيرو و«ترينداد وتوباغو» وتركمانستان وفينزيلا والولايات المتحدة الأمريكية.



وبحسب المؤشر العالمي عزز الجواز الإماراتي صدارته في المركز الأول منذ 1 نوفمبر 2018 بفارق 8 نقاط لأول مرة في تاريخ المؤشر عن المركز الثاني الذي تحتله جوازات سفر اسبانيا وفنلدا ولكسمبورج حيث تسمح بدخول 168 دولة بدون تأشيرة مسبقة.



ويقيس المؤشر العالمي قوة جوازات السفر بناء على قدرة مواطني البلد على السفر إلى دولة أخرى دون الحاجة لتأشيرة مسبقة وإمكانية الحصول على تأشيرة من المطار أو عبر الانترنت.

وبحسب المؤشر يحتل المركز الثالث حاليا برصيد 167 نقطة جوازات سفر 11 دولة هي :الدنمارك وألمانيا وايطاليا وهولندا والنمسا والبرتغال وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما يحتل المركز الرابع جوازات سفر 7 دول برصيد 166 دولة وهي السويد وسنغافورة وفرنسا وبلجيكا ومالطا واليونان والنرويج، فيما تحتل جوازات كل من: ليتوانيا وآيسلندا والمملكة المتحدة وكندا المركز الخامس برصيد 165 دولة ضمن أقوى 5 مراكز عالميا من الحيث القوة والنفوز.

ويعد مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر في العالم من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال وقد أصبح المرجع الأول عالميا للحكومات حيث يتم مقارنة جوازات سفر 193 دولة و6 مناطق من أعضاء الأمم المتحدة.

ووفقا لمؤشر «باسبورت إندكس» تتفاوت مراكز الدول العربية من حيث القوة حيث تحتل الكويت المركز الـ 44 نقطة بدخول 99 دولة من دون تأشيرة، وتحتل البحرين المركز الـ 49 بدخول 89 دولة وسلطنة عمان في المركز الـ 52 بدخول 84 دولة والسعودية في المركز الـ 56 بدخول 80 دولة حول، فيما تحتل تونس المركز الـ 62 في المؤشر العالمي بدخول 73 دولة، والمغرب في المركز 64 بدخول 71 دولة والأردن في المركز الـ 72 بدخول 62 دولة والجزائر في المركز 73 بدخول 60 دولة ومصر في المركز الـ 75 بدخول 58 دولة وجيبوتي في المركز 79 بدخول 53 دولة ولبنان في المركز 82 بدخول 50 دولة وليبيا في المركز الـ 87 بدخول 44 دولة.