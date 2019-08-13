طقس الإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام القادمة غائما جزئيا إلى صحو ومغبر أحيانا نهارا ومثيرة للأتربة مع ارتفاع لدرجات الحرارة على بعض المناطق.

ويكون الطقس يوم "الثلاثاء" غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق خاصة شرقا وجنوبا، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على تلك المناطق، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. وموج البحر في الخليج العربي وفي بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط.

ويوم "الأربعاء" يظل الطقس غائما جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا خاصة شرقا وشمالا، وتميل درجات الحرارة للارتفاع على بعض المناطق، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. ويستمر الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط.

ويكون الطقس يوم "الخميس" صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا خاصة شرقا وشمالا، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويظل الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط.

ويستمر الطقس يوم "الجمعة" صحوا إلى غائم جزئيا شرقا، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. ويظل الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط.

أما يوم "السبت"، فيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والموج يكون في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط .