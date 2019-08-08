مكرمة العيد.. نصف مليار درهم دعم سكني

المصدر: رأس الخيمة - وام

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم استقرار الأسر المواطنة وتوفير الحياة الكريمة لها، اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال اجتماعه أمس في رأس الخيمة 609 قرارات للدعم السكني للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بقيمة نصف مليار درهم.

كما أقرّ مجلس إدارة البرنامج خطة تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص رفع سقف الدخل لمستحقي المنح إلى 15 ألف درهم بعد أن كان 10 آلاف، بما يضمن زيادة عدد المستفيدين من فئة المنح، كما تم اعتماد خطة تطبيق رفع سقف الدعم السكني المالي لمستحقي القروض في الأحياء السكنية بقيمة تكلفة المسكن الفعلية، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى من قيمة الدعم السكني.

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ــ «زايد للإسكان» يعتمد 609 قرارات للدعم السكني