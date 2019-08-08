«زايد للإسكان» يعتمد 609 قرارات للدعم السكني

المصدر: رأس الخيمة - وام

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال اجتماعه أمس في رأس الخيمة 609 قرارات للدعم السكني للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بقيمة نصف مليار درهم.

ويأتي الاعتماد تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم استقرار الأسر المواطنة وتوفير الحياة الكريمة لها وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وترأس الاجتماع الذي عقد في حي «بطين السمر» في رأس الخيمة، معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان وحضره أعضاء المجلس. وجاءت القرارات بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي «أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى من خلال عملها الدؤوب إلى توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تسخير كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لبناء مجتمع متلاحم قائم على أسس جودة الحياة».

وقال معاليه: «إننا ننتهز الفرصة لنهنئ قيادة الدولة وشعب الإمارات بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأن نعبر عن هذه الفرحة من خلال إدخال السعادة على الأسرة المواطنة متمنين لكل أسرة دوام الأمان والاستقرار». وقام أعضاء مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان قبيل الاجتماع بجولة ميدانية للاطلاع على سير العمل في حي «بطين السمر» السكني الذي يضم 888 مسكناً في جميع مراحله ويتوقع تسليمه خلال الربع الرابع من عام 2020 حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع الحالية 40%. كما تفقد أعضاء مجلس إدارة البرنامج بعض المساكن النموذجية الجاهزة للعرض والتي خصصت للاطلاع على تفاصيل مساحة المساكن وجودة البناء والتشطيبات والخدمات الاختيارية المضافة التي تضمن للمستفيدين من المساكن في الأحياء الحصول على مساكن ذات جودة عالية شاملة مواصفات الاستدامة والمعايير الصديقة للبيئة والتي تساهم في توفير استهلاك الكهرباء والمياه ما يحقق أهداف المحافظة على الموارد للأجيال القادمة.

واطلع مجلس إدارة البرنامج على عروض تقديمية عن مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها البرنامج وذلك من خلال مديري المشاريع الذين استعرضوا نسبة إنجاز كل حي سكني وسير العمل فيه، كما اعتمد مجلس الإدارة عدداً من المذكرات التي تتعلق بتطوير الخدمات ورفع كفاءة بيئة العمل والمورد البشري. كما أقر مجلس إدارة البرنامج برئاسة الدكتور عبدالله النعيمي خطة تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص رفع سقف الدخل لمستحقي المنح إلى 15 ألف درهم بعد أن كان 10 آلاف درهم بما يضمن زيادة عدد المستفيدين من فئة المنح ويوفر الحياة الكريمة للأسرة المواطنة، حيث أوضح معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج أن هذا القرار يأتي بعد دراسة متوسط الدخل للأسرة المواطنة وتماشياً مع تطلعات حكومة الدولة في تحقيق الحياة الكريمة لشرائح أكبر في المجتمع.

التزامات

وتم اعتماد خطة تطبيق رفع سقف الدعم السكني المالي لمستحقي القروض في الأحياء السكنية بقيمة تكلفة المسكن الفعلية وبما لا يتجاوز الحد الأعلى من قيمة الدعم السكني حيث يهدف هذا القرار إلى تسهيل الحصول على المسكن وتقليل الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين من خلال حصولهم على قيمة المسكن الفعلية من البرنامج وتسديد الأقساط من دون فوائد ما يوفر على الأسرة المواطنة تبعات التأثيرات المالية المرتبطة بالديون الإضافية. وفي إطار ضمان تحقيق السلامة في الأحياء السكنية اعتمد مجلس إدارة البرنامج ربط نظام «حصنتك» في الأحياء السكنية المستقبلية التي ينفذها البرنامج لتحقيق الأمن والسلامة في مشاريع البنية التحتية والإسكان حيث أكد معالي النعيمي أن قرار ربط برنامج «حصنتك» ضمن المواصفات الفنية لتنفيذ الأحياء السكنية قيد التشييد والمستقبلية جاء تنفيذاً لتوجهات حكومة الدولة في تعزيز مبادرات السلامة وحفاظاً على أرواح السكان من المواطنين والمقيمين على أرض هذه الدولة.

أرقام

أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان 2336 قرار دعم سكني للأسرة المواطنة منذ بداية 2019 بقيمة تقديرية تصل إلى مليار و800 مليون درهم، وتوزعت قرارات الدفعة الجديدة للدعم السكني ما بين 229 للبناء الجديد و41 لاستكمال مساكن قائمة و16 قراراً للمساكن الحكومية الجاهزة، فيما جاءت بقية القرارات لفئة شراء المسكن والإضافة والتوسعة وغيرها من مجالات الاستفادة من الدعم السكني المحددة في البرنامج.