توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائم جزئياً خاصة شرقاً ظهراً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً على المناطق المكشوفة.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.

وسيحدث المد الأول في لخليج العربي عند الساعة 19:05 والمد الثاني عند الساعة 26:07 والجزر الأول عند الساعة 11:53 والجزر الثاني عند الساعة 01:47.

فيما سيحدث المد الأول في بحر عمان عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 05:12 والجزر الاول عند الساعة 09:06 والجزر الثاني عند الساعة 22:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 30 70 30

دبي 41 30 65 40

الشارقة 41 31 65 35

عجمان 39 32 80 45

أم القيوين 40 29 75 35

رأس الخيمة 39 31 75 30

الفجيرة 37 29 85 50

العين 43 28 55 20

ليوا 45 29 30 10

الرويس 44 28 50 15

السلع 45 30 60 15

دلما 41 33 65 25

طنب الكبرى 37 32 80 60

طنب الصغرى 37 32 80 60

أبو موسى 37 32 80 60