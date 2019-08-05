توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهارا خاصة غربا مثيرة للغبار وبعض الأتربة أحيانا.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحيانا ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:31 والثاني عند الساعة 09:05 والجزر الأول عند الساعة 10:42 والثاني عند الساعة 23:12 .

أما بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 20:11 والثاني عند الساعة 08:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 32 80 20

دبي 40 31 85 20

الشارقة 40 31 85 20

عجمان 39 30 85 25

أم القيوين 40 29 80 25

رأس الخيمة 39 28 80 30

الفجيرة 36 30 85 55

العين 43 29 55 15

ليوا 45 27 75 15

الرويس 42 28 80 25

السلع 41 29 80 25

دلما 40 31 85 30

طنب الكبرى 39 30 85 40

طنب الصغرى 39 30 85 40

أبو موسى 39 30 85 40