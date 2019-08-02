غداً .. طقس غائم جزئياً إلى صحو ومغبر أحياناً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى صحو ومغبر أحياناً على بعض المناطق، ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر خاصةً شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً على بعض المناطق المكشوفة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية شمالية غربية " 18 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 38:02 والجزر الأول عند الساعة 09:00 والجزر الثاني عند الساعة 20:26 فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:37 والمد الثاني عند الساعة 23:23 والجزر الاول عند الساعة 17:39 والجزر الثاني عند الساعة 05:43.