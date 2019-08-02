محمد بن راشد: لا أنتظر أحداً.. بل أبادر وسيلحقني الآخرون

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن من يجيد اختلاق الأعذار لا يحقق إنجازاً، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضمن سلسلة «#علمتني_الحياة»:

«لا أنتظر أفكاراً من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين.. لا أنتظر رأياً من شخص يجيد التلون». وأضاف سموه: «علمتني الحياة أن لا أنتظر أحداً.. بل أبادر.. وسيلحقني الآخرون..».

وبدورهم، رأى كُتاب وشعراء ومثقفون إماراتيون أن تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وسم علمتني الحياة هي عِبر ومخزون معرفي وإنساني ذو فائدة عظيمة، لافتين إلى أن تغريدة سموه إلهام ينير درب الآخرين، وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أب وقائد ملهم وزعيم سياسي محنك.



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