طقس الإمارات حتى الاثنين

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم "السبت".

وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الخميس إلى الاثنين - أن الطقس اليوم سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق خاصة جنوب الدولة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا على المناطق الداخلية وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس غد "الجمعة" فسيكون غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا على المناطق الداخلية، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر طقس يوم "السبت" صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون طقس يوم "الأحد" رطبا خاصة شمالا ويحتمل تشكل ضباب خفيف صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق خاصة شرقا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس "الاثنين" رطبا ويحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا خاصة شمالا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة غربا وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهارا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.