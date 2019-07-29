أمطار متوقعة على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الاثنين إلى الجمعة - أن الطقس غدا سيكون صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً على بعض المناطق، وتتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر طقس يوم "الثلاثاء" صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس "الأربعاء"، فسيكون مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً وجنوباً، وقد يتخللها بعض السحب الركامية الضعيفة، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويصبح طقس "الخميس" غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة جنوب الدولة، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً صباحاً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما طقس "الجمعة"، فسيكون صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً على بعض المناطق، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.