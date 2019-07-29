أول مواصلات بحرية بين دبي والشارقة

المصدر: دبي ـ البيان

في خطوة مميزة على صعيد النقل البحري بين إمارات الدولة؛ دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، خدمة النقل البحري عبر «الفيري» بين إمارتي دبي والشارقة كونها أول خدمة من نوعها بين الإمارتين، وذلك تخفيفاً للضغط المروري على محاور الطرق.

وتتضمن الخدمة تسيير 42 رحلة يومياً بين محطتي الغبيبة في دبي ومربى الشارقة للأحياء المائية، بطاقة سنوية متوقعة تصل إلى نحو 1.3 مليون راكب، ويمكن زيادتها حسب الحاجة، وبأرقى معايير الراحة في خدمة النقل عبر توفير مواقف مجانية لمركبات المتنقلين مع خدمة حافلات داخلية في محطة مربى الشارقة.

إلى ذلك، تبلغ أسعار التذاكر 15 درهماً للاتجاه الواحد في الدرجة الفضية، و25 درهماً في الدرجة الذهبية، بينما ستكون التعرفة مجاناً لأصحاب الهمم والأطفال دون خمس سنوات، فضلاً عن توفر خدمة «الواي فاي» مجاناً للركاب.

وتقدر مدة الرحلة بين محطتي الغبيبة ومربى الأحياء المائية بنحو 35 دقيقة، وسيكون زمن تقاطر الرحلات كل 30 دقيقة في أوقات الذروة الصباحية، وكل ساعة ونصف الساعة في الأوقات العادية، وستنطلق الرحلة الأولى من دبي الساعة 5.15 صباحاً، والرحلة الأخيرة في الساعة 8 مساء، فيما تنطلق الرحلة الأولى من الشارقة الساعة 5 صباحاً، والأخيرة الساعة 7.30 مساء.

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ـــ تدشين خدمة النقل البحري عبر «الفيري» بين دبي والشارقة