تدشين خدمة النقل البحري عبر «الفيري» بين دبي والشارقة

المصدر: دبي-البيان

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس خدمة النقل البحري عبر الفيري بين إمارتي دبي والشارقة بين محطتي الغبيبة ومربى الأحياء المائية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتعد هذه أول خدمة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى.

ويأتي إطلاق الخدمة في إطار خطة شاملة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتطوير منظومة النقل البحري، وتفعيل خدماتها بما يضمن تسهيل تنقّل السكان بين الإمارتين، وتقدر الطاقة الاستيعابية للخط الجديد بنحو 1.3 مليون راكب سنوياً، ويمكن زيادتها حسب الحاجة. وتبلغ أسعار التذاكر 15 درهماً للاتجاه الواحد في الدرجة الفضية، و25 درهماً في الدرجة الذهبية، وستكون التعرفة مجاناً لأصحاب الهمم والأطفال دون خمس سنوات، فضلاً عن توفر خدمة «الواي فاي» مجاناً للركاب.

وتقدر مدة الرحلة بين محطتي الغبيبة ومربى الأحياء المائية بنحو 35 دقيقة، وسيكون زمن تقاطر الرحلات كل 30 دقيقة في أوقات الذروة الصباحية (من الساعة 5 إلى 9) والمسائية (من الساعة 4 إلى 8:30) من السبت إلى الخميس، وكل ساعة ونصف الساعة في الأوقات العادية، وستنطلق الرحلة الأولى من دبي الساعة 5:15 صباحاً، والرحلة الأخيرة في الساعة 8 مساءً، فيما تنطلق الرحلة الأولى من الشارقة الساعة 5 صباحاً، والأخيرة الساعة 7:30 مساءً.

خيارات التنقل

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التعاون بين إمارتي دبي والشارقة عبر زيادة خيارات التنقل بينهما، وتخفيف الضغط المروري على محاور الطرق، واستخدام المواصلات البحرية السريعة والآمنة في ظل وجود امتداد جغرافي شاطئي، موضحاً أن عدد رحلات الفيري بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة مربى الشارقة للأحياء المائية، تصل إلى 42 رحلة يومياً بمعدل 21 رحلة في كل اتجاه، وسيجري توفير مواقف مجانية لمركبات المتنقلين مع خدمة حافلات داخلية في محطة مربى الشارقة. وأضاف: اختيرت محطات النقل البحري لأسباب عديدة، حيث تعد محطة الغبيبة المحطة الرئيسة للنقل البحري في دبي، وبها جميع خدمات النقل البحري التي تربطها مع خور دبي ومرسى دبي والقناة المائية .

9 مراكب

وأوضح الطاير أن الهيئة تمتلك 9 مراكب من الفيري، تعمل على 8 محطات هي: محطة الغبيبة، والمارينا مول، والجداف، والقناة المائية، وشارع الشيخ زايد، والواجهة المائية، ومراسي، وحي دبي للتصميم، وتتميز قوارب الفيري بأعلى معايير السلامة من حيث خبرات الطاقم البحري المُشغّل وأدوات السلامة والإنقاذ ومكافحة الحريق، ومنع التلوث البحري، والفيري مُجهز بـ5 طوّافات نجاة «Liferafts» سعتها 125 شخصاً، و110 سترات نجاة، و6 أطواق نجاة، فضلاً عن غرفة قيادة مجهزة بأدوات الملاحة مثل الرادار البحري، وجهاز قياس الأعماق، والخرائط الإلكترونية، وأجهزة تتبع وفق متطلبات المعاهد الدولية.

300 موقف

من جانبه أوضح المهندس صلاح بن بطي مستشار دائرة التخطيط والمساحة، نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني أن تشغيل خدمة النقل البحري بين الإمارتين يمثل إحدى مبادرات محور النقل الجماعي بينهما، التي بدأت بمبادرة خدمة الحافلات العامة وجارٍ العمل بواسطة هيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة على رفع كفاءة هذه الخدمة من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وأشار بن بطي إلى أن هنالك جهوداً تنسيقية مستمرة بين الجهات المعنية في الإمارتين للتخفيف من حدة الاختناقات المرورية، التي تعد من إفرازات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي الذي تشهده الدولة بوجه عام، وقد تضافرت ظواهر أخرى لتعقيد المشكلة منها الموقع الجغرافي للإمارتين وحتمية المرور بواسطة الطرق الاتحادية السريعة التي تصل بين أرجاء الدولة، والارتفاع الكبير في نسبة ملكية السيارات.

وأضاف: لتشجيع استخدام خدمة النقل البحري سيجري دعم المحطة الرئيسة بــ(300) موقف للسيارات ليتمكن مستخدمو النقل البحري من صف مركباتهم.

وسائل نقل

من جانبه قال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، إن هذه الخدمة تسهم في تحقيق رؤية الهيئة الرامية لاستحداث وسائل نقل متنوعة تلبي رغبات مستخدمي النقل الجماعي من المواطنين والمقيمين والسياح، لاسيما أن التنقل البحري يعد وسيلة تنقل آمنة ومريحة.