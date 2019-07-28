توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و حركة الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 20 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:15 والمد الثاني عند الساعة 46:22.

الجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:31.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:08 والمد الثاني عند الساعة 18:41.

الجزر الاول عند الساعة 13:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:49.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 33 65 15

دبي 44 32 60 20

الشارقة 44 31 60 20

عجمان 43 32 55 15

أم القيوين 43 32 50 15

رأس الخيمة 44 33 60 25

الفجيرة 38 33 75 45

العين 42 31 50 15

ليوا 46 32 50 15

الرويس 42 33 65 25

السلع 43 33 60 25

دلما 40 34 75 35

طنب الكبرى 39 29 80 45

طنب الصغرى 39 29 80 45

أبو موسى 38 29 75 40