توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهارا.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 42 كم/س أحيانا، فيما يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والثاني عند الساعة 53:21 والجزر الأول عند الساعة 14:19 والثاني عند الساعة 05:47.

أما بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:33 والثاني عند الساعة 08:08 والجزر الأول عند الساعة 12:20 والثاني عند الساعة 01:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 33 65 15

دبي 44 32 60 20

الشارقة 44 31 60 20

عجمان 43 32 55 15

أم القيوين 43 32 50 15

رأس الخيمة 44 33 60 25

الفجيرة 38 33 75 45

العين 42 31 50 15

ليوا 46 32 50 15

الرويس 42 33 65 25

السلع 43 33 60 25

دلما 40 34 75 35

طنب الكبرى 39 29 80 45

طنب الصغرى 39 29 80 45

أبو موسى 39 29 75 40