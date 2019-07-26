غداً.. الطقس صحو ومغبر إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا ومغبراً إلى غائم جزئياً أحيانا خاصة شرقا بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهارا ..و حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية/ 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 07:58 والمد الثاني عند الساعة 58:20..و الجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:49.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 07:20.. والجزر الاول عند الساعة 10:53 والجزر الثاني عند الساعة 00:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 33 60 25

دبي 42 34 55 30

الشارقة 43 33 55 30

عجمان 42 33 70 35

أم القيوين 43 32 60 30

رأس الخيمة 42 33 70 30

الفجيرة 36 31 80 55

العين 42 29 65 25

ليوا 46 33 55 20

الرويس 44 34 70 30

السلع 43 33 75 30

دلما 41 31 85 35

طنب الكبرى 39 29 80 45

طنب الصغرى 39 29 80 45

طنب الصغرى 39 29 80 4