توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً ومغبرا أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً صباحاً.

وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:13 والمد الثاني عند الساعة 16:06.

والجزر الأول عند الساعة 11:43 والجزر الثاني عند الساعة 01:21 فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:36 والمد الثاني عند الساعة 05:01.

والجزر الاول عند الساعة 08:15 والجزر الثاني عند الساعة 22:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 33 70 25

دبي 43 34 55 30

الشارقة 43 32 55 30

عجمان 41 34 70 35

أم القيوين 42 31 75 30

رأس الخيمة 39 33 70 30

الفجيرة 35 31 80 55

العين 44 31 60 20

ليوا 45 31 80 20

الرويس 40 30 85 35

السلع 41 29 85 30

دلما 39 30 80 45

طنب الكبرى 38 29 80 50

طنب الصغرى 38 29 80 50

أبو موسى 38 29 80 50