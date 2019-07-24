انطلاق مهرجان الذيد للرطب في موسمه الرابع بمشاركة واسعة من أصحاب المزارع

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

انطلقت صباح اليوم الدورة الرابعة من "مهرجان الذيد للرطب" لموسم 2019 والذي يستمر حتى السابع والعشرين من يوليو الجاري وبمشاركة واسعة من اصحاب المزارع ' حيث تُقام فعاليات المهرجان في أروقة "اكسبو الذيد" الجديد في مدينة الذيد، وذلك في إطار فعاليات الغرفة في "عام التسامح"، واستكمالاً للنجاح الذي حققه المهرجان في دوراته السابقة .

فئات المزاينة

وقال محمد مصبح الطنيجي مدير فرع غرفة الشارقة في الذيد منسق عام المهرجان، إن الموسم الرابع من مهرجان الذيد للرطب يتميز بتنوع فئات المزاينة والجوائز المخصصة للمشاركين في المسابقات.

وأضاف الطنيجي أن المهرجان ينمو ويتطور بوتيرة تصاعدية وإيجابية من دورة إلى أخرى لجهة عدد الزوار والمشاركين في فعالياته ومسابقاته، لافتاً إلى أن الدورة الجديدة تضم ست فئات هي فئة "مزاينة الرطب" التي تشمل أصناف الخنيزي والخلاص والبرحي والشيشي والنخبة، وفئة "الحسيل لتمر النغال"، وفئة "أكبر عذج"، وفئة "الليمون المحلي"، وفئة "أجمل مخرافة رطب" المخصصة للنساء فقط، وفئة "مسابقة رطب كبار المواطنين".

وذكر منسق عام المهرجان أن الحدث في موسمه الرابع يأتي بدعم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حيث يُشارك "مهرجان ليوا للرطب" رسمياً للمرة الأولى في "مهرجان الذيد" بوصفه الراعي الرسمي لـ"مسابقة أكبر عذج" التي تضم 25 جائزة.

مسابقات

وسوف يشهد اليوم الاول مسابقات "مزاينة رطب الخنيزي" التي تنقسم إلى فئتين تضم "مزارع أبوظبي ودبي" و"مزارع المناطق الشمالية"، يليها "مزاينة أكبر عذج" وتنقسم أيضاً إلى فئتين "مزارع أبوظبي ودبي" لوزن 45 كيلوغراما فما فوق، و"مزارع المناطق الشمالية" لوزن 35 كيلوغراما فما فوق، وأخيراً مزاينة رطب البرحي (عام).

في حين تقام "مزاينة رطب الخلاص" غدا، وتنقسم إلى فئتين، فئة مزارع أبوظبي ودبي وفئة مزارع المناطق الشمالية، إلى جانب "مزاينة رطب الشيشي" عام. فيما تقام يوم الجمعة 26 يوليو "مزاينة النخبة – عام" و"مسابقة الليمون المحلي". أما السبت فتقام "مسابقة الحسيل لتمر النغال عام"، و"مسابقة أجمل مخرافة رطب" للنساء فقط، و"مزاينة رطب كبار المواطنين" وهي خاصة بمزارع المنطقة الوسطى بالشارقة.

شروط عامة

ومن الشروط العامة لمسابقة مزاينة الرطب أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات عام 2019، وأن يكون رطب الخنيزي والخلاص والنخبة من المزرعة الخاصة بالمشارك في المزاينة، وهو ما يستوجب إبراز المستندات الخاصة بملكية الأرض الزراعية مع بطاقة الهوية، وكذلك بالنسبة للمشارك في مزاينة رطب البرحي والشيشي يشترط أن يكون الرطب من مزرعته الخاصة أو منزله مع إثبات الهوية.

مواصفات

وحدّدت اللجنة المنظمة للمهرجان مواصفات الرطب بأن تكون من الإنتاج المحلي ومن موسم 2019، وأن يكون في مرحلة النضج المناسبة بحيث لا تزيد نسبة ترطيبه على 50%. كما ينبغي ألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين، مع خلو الرطب من العيوب الظاهرة ومن الإصابات الحشرية ومن الحشرات الميتة أو بيوضها أو يرقاتها أو مخلفاتها.

ويشترط أن لا يحمل الرطب رائحة أو طعماً غير طبيعيين، أو أن تشوبه آثار معدنية أو رملية مثل الندب، وأن يكون حجم الرطب مناسباً، وأن لا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج. ويتوجب أن لا يقل وزن الرطب المشارك عن 4 كيلوغرامات في الأصناف الفردية، وأن يتم تقديمه في مخرافة، على أن تكون مخاريف المزاينة موحدة وفق الشكل المعتمد من لجنة التحكيم.

3 أصناف

وعلى المُشارك في فئة النخبة الرئيسي أن يتقدم بثلاثة أصناف بوزن 3 كيلوغرامات لكل صنف، على أن لا يكون من ضمنها الخلاص والخنيزي، وأن يرضى المشارك بقرارات لجنة التحكيم النهائية. في حين يشترط في الحسيل ألا يحمل رائحة أو طعماً أو لون غير طبيعي، وأن يكون الحسيل ذا حجم مناسب ومقبول، وأن يلتزم جميع الفائزين بأداء القسم بأن الإنتاج من مزارعهم.