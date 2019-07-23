40 ملياراً قيمة مشروع لـ «إعمار» في الصين

المصدر: بكين - البيان، وكالات

أبرمت شركة إعمار العقارية على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين أمس اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم شاملة قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة من المطار البالغة مساحته 50 كيلومتراً مربعاً.

وأوضح محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة التي افتتحت أمس مكتباً في بكين أن تنفيذ المشروع سيستغرق 10 سنوات ويتضمن مشاريع سكنية ومرافق ترفيهية.

وبحسب مصادر عالمة فإن المشروع سيسهم في تحقيق طموح الصين المتمثل في صدارة سوق الطيران العالمية. وكان للاتفاق تأثير إيجابي على سهم الشركة في سوق دبي المالي الذي ارتفع خلال التداولات 3% قبل أن يتراجع ليغلق على ارتفاع 2.3% مسجلاً أعلى مستوى له في 3 أشهر ويلامس 5 دراهم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: