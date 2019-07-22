طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام القادمة رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف غربا وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

ويكون الطقس رطبا صباح "الاثنين" مع احتمال تشكل ضباب خفيف غربا.. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيف إلى متوسط.

ويظل الطقس يوم " الثلاثاء " رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف غربا وغائما جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر.. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون موج البحر في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط.

ويوم "الأربعاء " يكون الطقس غائم جزئيا على مناطق متفرقة من الدولة.. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. وموج البحر في الخليج العربي وبحر عمان خفيف إلى متوسط.

أما أجواء يوم "الخميس" تكون مغبرة وغائمة جزئيا على مناطق متفرقة من الدولة.. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.. وموج البحر يكون متوسطا قد يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

فيما توقع الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم "الجمعة" صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق مع احتمال لتكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر.. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. وموج البحر يكون في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط.