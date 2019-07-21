الإمارات ترسل بذور النخيل للفضاء

المصدر: أبوظبي - البيان

في تجربة علمية تعد الأولى عالمياً، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء إرسال بذور من شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة مدى تأثرها ببيئة الفضاء، وبحث إمكانية زراعتها في كوكب المريخ مستقبلاً، بالتعاون مع كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات و«نانو راكس».

ومن المقرر أن يكون الإطلاق من قاعدة «كيب كنافيرال» بولاية فلوريدا الأمريكية، على متن صاروخ «فالكون 9» الذي سيحمل مركبة دراغون، في مهمة لتزويد محطة الفضاء الدولية بالمؤن.

وجرى تنظيم عملية الإطلاق من قبل «نانو راكس» في إطار اتفاقية «سبيس أكس» التي وقعتها مع وكالة الفضاء الأمريكية، كما ستشرف الشركة على عمليات السلامة وتسجيل البيانات والإطلاق والتشغيل للتجربة، التي ستشمل إمكانية تأقلم هذه النبتة مع ظروف انعدام الجاذبية في الفضاء.

وستعود التجربة عند الانتهاء لزراعتها مجدداً على الأرض بهدف البحث والتحليل وإجراء التجارب العلمية وتدوين الفروقات التي أثرت فيها.

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