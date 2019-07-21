دبي مقراً للجنة العربية للإعلام الإلكتروني

المصدر: القاهرة - وام

اختارت جامعة الدول العربية دبي مقراً دائماً للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

وقال الوزير المفوض الدكتور فوزي محمد الغويل، مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، إن مجلس وزراء الإعلام العرب، ضمن البند السابع الخاص باللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، أصدر قراره رقم 478 المتضمن الموافقة على استضافة الإمارات موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وأن يكون مقره الدائم في إمارة دبي من خلال مؤسسة وطني الإمارات، مشيراً إلى أن المجلس تقدم بالشكر للسعودية على جهودها خلال فترة استضافتها لموقع اللجنة، وتمت دعوتها إلى التعاون والتنسيق بهذا الشأن.

الجامعة العربية تختار دبي مقراً دائماً للجنة العربية للإعلام الإلكتروني