الجواز الإماراتي يعزز الصدارة نحو عالم بلا أبواب

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

حدّث مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي أمس قوائم جوازات السفر الأكثر نفوذاً في العالم، وجدد تصنيف جواز السفر الإماراتي في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم يمكّن حامله من دخول 174 دولة من دون تأشيرة مسبقة «116 دولة من دون تأشيرة و58 دولة عبر الإنترنت أو لدى الوصول للمطار».

يأتي ذلك بعد إضافة جمهورية بنين الواقعة غرب أفريقيا ضمن الدول التي تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة المسبقة.

ووفقاً لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية فإن جواز السفر الإماراتي لم يعد أمامه إلا 24 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة أي حوالي 12% فقط من دول العالم.

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