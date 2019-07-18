أمطار متوقعة على الإمارات الجمعة والسبت

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار يومي الجمعة والسبت المقبلين، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع وسط طقس رطب يسود البلاد معظم الأيام المقبلة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق بالدولة.

وتفصيلا، ذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة - أن طقس يوم غد "الخميس" يكون رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، وغائم جزئياً خاصة شرقا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غرباً تكون مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما الجمعة، فيكون رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية وغائما جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس السبت رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف غرباً وغائما جزئياً على بعض المناطق مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس "الأحد" رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف خاصة غرباً وغائم جزئياً على بعض المناطق مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويصبح الطقس "الاثنين" صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.