الشيخة فاطمة: دفعة مسرعات لتمكين المرأة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن المسرعات الحكومية التي تشارك فيها الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تعد خطوة إيجابية نحو استشراف مستقبل المرأة الإماراتية.

وأشارت سموها، بمناسبة إطلاق الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية المعنية بتمكين وريادة المرأة في الدولة، بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام إلى أن أولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة هي النسيج الاجتماعي، والحياة الآمنة الكريمة، واستدامة الإنجازات، وريادة ومسؤولية، تعنى بتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

إطلاق دفعة جديدة من المسرعات الحكومية بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام