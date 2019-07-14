آمنة تحدت النار وأنقذت طفليها

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

أسهمت شجاعة وحسن تصرف المواطنة آمنة الغيثي، وهي أم لطفلين (7 أعوام وشهران)، في إنقاذ ابنيها من حريق شب داخل منزلها بمنطقة الريف بمدينة العين.

وتعود تفاصيل الحادثة، التي روتها الأم لدى زيارة «البيان» لها في منزلها، إلى ظهر أول من أمس، حيث انفجر المكيف في غرفة والد زوجها (90 عاماً)، فطلب النجدة، وحينها هرعت زوجته بمساعدة خادمات المنزل وأخرجنه سريعاً، ثم توجّهت الجدة فوراً إلى فصل التيار الكهربائي عن المنزل، والاتصال بإدارة الدفاع المدني.

الأم الثلاثينية انتبهت إلى صراخ الخادمات، ففتحت باب غرفتها في الطابق الأول لتستكشف الحريق، ثم عادت إلى غرفتها خوفاً على طفليها، وأبقت عليهما برباطة جأش، إلى أن تسلّق سائق العائلة إلى الشرفة، فسلمته ابنها ذا الأعوام السبعة، ورفضت تسليمه الرضيع، وهنا وصل الدفاع المدني الذي أنقذ الرضيع بإنزاله، ومن ثم إنزالها لتتعرض بعدها لحالة إغماء تم نقلها على إثره ورضيعها إلى مستشفى العين.

الأم المواطنة تكشف للبيان تفاصيل إنقاذ ابنيها من حريق في العين