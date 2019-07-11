تخفيض رسوم 145 خدمة لـ«الموارد البشرية»

المصدر: دبي - البيان

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق رسوم جديدة مخفضة لـ145 خدمة ومعاملة، من بينها 17 خدمة بنسبة تخفيض إجمالية تبلغ 50%، وتصل إلى 94%، و128 معاملة يتم إنجازها من خلال مراكز الخدمة التي تقدم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين نيابةً عن الوزارة وتحت إشرافها، وهي مراكز «تسهيل»، و«تدبير»، و«توافق»، و«توجيه»، فضلاً عن «خدمة تقييم».

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات في وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتواصل الوزارة، بموجب القرار، إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك إعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن الرسوم الجديدة المخفضة من شأنها تعزيز مرونة سوق العمل وتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من العمالة الموجودة أصلاً في سوق العمل، فضلاً عن إتاحة المجال لمن هم على إقامة ذويهم لاستثمار طاقاتهم، من خلال العمل في القطاع الخاص بما يعود بالفائدة التنموية عليهم.

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