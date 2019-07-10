الموارد البشرية والتوطين تطبق رسوماً جديدة مخفضة لـ 145 خدمة ومعاملة

المصدر: البيان الالكتروني

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق رسوم جديدة مخفضة لعدد 145 خدمة ومعاملة من بينها 17 خدمة بنسبة تخفيض اجمالية تبلغ 50 في المائة وتصل إلى 94 في المائة و128 معاملة يتم إنجازها من خلال مراكز الخدمة التي تقدم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين نيابة عن الوزارة وتحت اشرافها وهي مراكز " تسهيل" وتدبير" و"توافق" و"توجيه" فضلا عن "خدمة تقييم".

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتواصل الوزارة بموجب القرار اعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك اعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين" ان الرسوم الجديدة تأتي في اطار سياسة الحكومة لتعزيز البيئة الحاضنة للمستثمرين ودعم ريادة الاعمال واصحاب العمل من خلال خفض الكلف التشغيلية المتعلقة بتكاليف استقدام وتشغيل العمالة وذلك بالتوازي مع المضي قدما في تمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل وتعزيز فرص توظيفهم في منشآت القطاع الخاص.

وأكد معاليه " أهمية القرار من حيث تعزيز انتاجية سوق العمل في الدولة عبر تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف العمالة الماهرة التي تمتلك الخبرات والكفاءات وهو الامر الذي يسهم بشكل كبير في رفع نسبة عاملي المعرفة بما ينسجم مع مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 .

وأشار " إلى أن الرسوم الجديدة المخفضة من شأنها تعزيز مرونة سوق العمل وتلبية احتياجات منشآت القطاع الحاص من العمالة المتواجدة اصلا في سوق العمل فضلا عن اتاحة المجال لمن هم على اقامة ذويهم لاستثمار طاقاتهم من خلال العمل في القطاع الخاص بما يعود بالفائدة التنموية عليهم وعلى اسرهم ويوفر في الوقت ذاته للمنشآت خيارات اضافية لتلبية احتياجاتها الوظيفية.

وبموجب القرار ، تم تخفيض رسم طلب تصريح عمل لمن هم على اقامة ذويهم لمختلف فئات المنشآت من 200 الى 100 درهم بنسبة تخفيض بلغت 50 في المائة.

وحدد القرار رسم 300 درهم لإصدار تصريح عمل لمن هم على اقامة ذويهم لمدة سنتين لمختلف فئات المنشآت وسواء اكان العامل ماهرا ام محدود المهارة .

يذكر ان الرسوم السابقة لإصدار تصريح عمل لمن هم على اقامة ذويهم لمدة سنتين كانت تبلغ للعمالة الماهرة ومحدودة المهارة لمنشآت الفئة الاولى 300 درهم والفئة الثانية المستوى ( أ) للعمالة الماهرة 500 درهم ولمحدودة المهارة 1000 درهم والمستوى ( ب) للعمالة الماهرة 1000 درهم ولمحدودة المهارة 2000 درهم والمستوى ( ج) للعمالة الماهرة 1500 درهم ولمحدودة المهارة 2500 درهم والمستوى ( د) للعمالة الماهرة 2000 درهم ولمحدودة المهارة 3000 درهم بينما تبلغ للعمالة الماهرة ومحدودة المهارة للمنشآت في الفئة الثالثة 5000 درهم وهو ما يعني ان نسبة التخفيض لهذه المنشآت بلغت 94 في المائة.

كما انخفض رسم طلب تصريح العمل من 200 الى 100 درهم بنسبة بلغت 50 في المائة، فيما انخفض رسم اصدار التصريح للعامل الماهر ومدة عامين وكذلك رسم تجديد التصريح بنسبة 50 في المائة ايضا لمختلف فئات المنشآت حيث يبلغ الرسم الحالي لإصدار التصريح وتجديده لمنشآت الفئة الأولى 150 درهما والفئة الثانية المستوى ( أ ) 250 درهما والمستوى ( ب) 500 درهم والمستوى ( ج) 750 درهما والمستوى ( د ) 1000 الف ويبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثالثة 2500 درهم.

وبحسب القرار ، انخفض رسم طلب تصريح انتقال واستخدام عامل ماهر من منشأة الى منشأة أخرى تعود ملكيتها لذات المالك او شريك فيها وكذلك رسم طلب انتقال واستخدام عامل ماهر من منشأة الى اخرى بنسبة 50 في المائة حيث يبلغ الرسم الحالي لمختلف فئات المنشآت 50 درهما، كما انخفض رسم اصدار التصريح المشار اليه ومدته عامين بنسبة 50 في المائة ايضا حيث يبلغ الرسم الحالي لمنشآت الفئة الاولى 75 درهما والفئة الثانية المستوى ( أ) 125 درهما والمستوى (ب) 250 درهما والمستوى (ج) 375 درهما والمستوى (د) 500 درهم في حين يبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثالثة 1250 درهما.

وخفّض القرار رسوم طلبات كل من تصريح عمل الحدث وتصريح العمل المؤقت وتصريح العمل لبعض الوقت وتصريح التدريب وتصريح اختبار العامل وتصريح مهمة العمل بنسبة 50 في المائة لمختلف فئات المنشآت حيث يبلغ الرسم الحالي لكل طلب من طلبات التصاريح المشار اليها 50 درهما بينما يبلغ الرسم الحالي لطلب تعديل عقد العمل 100 درهم لمختلف فئات المنشآت بنسبة تخفيض بلغت 50 في المائة.

كما خفض القرار رسم ترخيص وكالة التوسط لمدة سنة وتجديدها بنسبة 50 في المائة حيث يبلغ رسم الترخيص الحالي 25 الف درهم والتجديد 12500 درهم وهي نسبة التخفيض ذاتها لترخيص وكالة التوظيف المؤقت لمدة سنة وتجديدها حيث يبلغ الرسم الحالي للترخيص 50 الف درهم ولتجديد الترخيص 25 الف درهم.